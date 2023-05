Criciúma x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Sport se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Botafogo-SP por 2 a 0 na última rodada da Série B, o Sport busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. A equipe aparece no meio da tabela, com 11 pontos. Foram três vitórias e dois empates nos primeiros cinco jogos do torneio.

Já o Criciúma está lutando para se manter entre os quatro primeiros colocados da Série B, com 14 pontos. Na última rodada, sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Ceará.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma soma sete vitórias, contra cinco do Sport, além de cinco empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rayan, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Crystopher, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Fabinho e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Sport: Gustavo; Claudinho, Rayan, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Crystopher, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Fabinho e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Criciúma

Lesionado, Helder está fora.

Sport

Edinho, lesionado, está fora, assim como Igor Cariús citado na operação penalidade máxima.

Quando é?