Criciúma x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Majestoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e CRB se enfrentam na noite desta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Majestoso, em Santa Catarina, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando para entrar no G-4 da Série B, o Criciúma está em sexto lugar, acumulando 24 pontos. Nas duas últimas partidas, obteve uma vitória de 1 a 0 sobre o Vitória e empatou por 1 a 1 com a Chapecoense. Por sua vez, o CRB chega embalado com três vitórias consecutivas e um empate. Atualmente, ocupa a 14ª posição na tabela, com 15 pontos.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 21 jogos disputados, o Criciúma soma nove vitórias, contra oito do CRB, além de quatro empates. No último encontro válido pela Série B, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Claudinho, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Felipe Mateus e Ítalo Melo; Eder e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura e Lucas Lima; João Paulo, Renato e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Criciúma

Cristovam, Fernando Canesin, Gustavo, João Carlos e Marquinhos Gabriel seguem no departamento médico.

CRB

Copete em aprimoramento físico.

Quando é?