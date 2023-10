Criciúma x Chapecoense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Chapecoense se enfrentam na noite desta sexta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em oitavo lugar, com 51 pontos, o Criciúma busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, bateu o líder Vitória por 1 a 0. O técnico Cláudio Tencati retorna após cumprir suspensão.

Do outro lado, a Chapecoense, que vem de três empates consecutivos, busca pontuar para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, abre o Z-4 com 30 pontos.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Helder Santos (Cristovam), Rodrigo Fagundes, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Jonathan (Hygor), Arilson, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel (Eder), Fabinho e Lohan (Felipe Vizeu). Técnico: Alessio Antunes e Amauri Barasuol (auxiliares).

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Giovanni, Victor Ferraz, Gustavo Cazonatti e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira

Desfalques

Criciúma

Arilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?