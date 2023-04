Criciúma x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (28), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Avaí se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, a partir das 19h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Campeão catarinense e embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Criciúma busca manter o aproveitamento de 100% na Série B. Na terceira posição, com seis pontos, a equipe pode assumir a liderança do torneio em caso de vitória. Guarani e Vitória, líder e vice-líder, respectivamente, também somam seis.

Por outro lado, na última rodada, o Avaí saiu vitorioso contra o Mirassol com um placar de 1 a 0. No entanto, na estreia da Série B, a equipe sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Guarani. O meia Rafael Gava foi regularizado e está disponível para o confronto.

Ao longo de 66 jogos disputados entre Criciúma e Avaí, o Criciúma obteve 26 vitórias, enquanto o Avaí alcançou 25 vitórias, além de 15 empates. No mais recente encontro entre as equipes, válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense 2023, o Criciúma triunfou nos pênaltis com um placar de 14 a 13.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Hermes; Rômulo, Arilson, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales (Igor Inocêncio), Didi, Roberto e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Júlio Cesar (Andrey), Cipriano e Patiño. Técnico: Alex.

Desfalques

Criciúma

Marquinhos Gabriel e Helder estão no departamento médico.

Avaí

Vitinho, Guilherme Santos, Kazu, Jean Lucas, Thiago Rosa e Fabrício Baianoestão lesionados e são desfalques para a equipe. Além disso, Xavier foi expulso na vitória sobre o Mirassol e cumprirá suspensão.

Quando é?