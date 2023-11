Criciúma x ABC: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), no Majestoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e ABC se enfrentam na noite desta terça-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), no Majestoso, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Criciúma aparece na sexta posição, com 57 pontos, dois a menos que o Sport, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o ABC ocupa a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos conquistados. Nos últimos quatro jogos disputados, foram dois empates e duas derrotas.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma soma seis vitórias, contra duas do ABC, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Criciúma venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Arilson, Léo Costa (Miqueias), Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Hygor e Eder. Técnico: Claudio Tencati.

ABC: Michael, Gedeilson, Habraão, Fabrício e Jhonnathan; Daniel, Ramon e Matheus Anjos; Andrey, Anderson Cordeiro e Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Criciúma

Barreto cumprirá suspensão.

ABC

Wellington Reis está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?