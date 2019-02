Criativo, mas pouco efetivo: Vinícius personifica o Real na derrota para o Barcelona

O brasileiro buscou o jogo e mostrou personalidade impressionante para a sua idade... mas pecou, assim como todo o time, nas finalizações

O Real Madrid entrou no seu campo com a classificação garantida para a final da Copa do Rei, nesta quarta-feira (27). O empate sem gols interessava à equipe treinada por Santiago Solari, que dentro do Camp Nou havia empatado por 1 a 1 com o Barcelona. Mesmo assim, os merengues faziam uma grande partida e deram muito trabalho ao arquirrival. Especialmente através de Vinícius Júnior.

A participação do brasileiro no primeiro tempo empolgou o estádio Santiago Bernabéu. Rápido pela ponta-esquerda, os lances mais perigosos dos Blancos tiveram a sua participação. Considerando os jogos contra adversários mais perigosos enfrentados em todos os campeonatos, foi neste ‘El Clásico’ que Vinícius mais criou chances (3), completou dribles (5) e mais teve a bola nos pés dentro da área adversária (16 toques, segundo a Opta Sports).

Não faltou personalidade para o jovem de 18 anos, que faz uma primeira temporada comparável até mesmo com o ano em que Messi debutou pelo Barça. Faltou, entretanto, acertar as suas finalizações, se colocar em posição melhor para finalizar e ter um bom proveito nos chutes. Foram seis finalizações no total, duas a mais do que fez toda a equipe do Barcelona. Em apenas três delas a bola não foi bloqueada e somente uma vez a tentativa tomou a direção do gol: Ter Stegen defendeu. Na principal, sozinho na área, o ex-Flamengo bateu por cima da trave.

(Foto: Getty Images)

Vinícius Júnior foi a personificação da exibição do Real Madrid no clássico desta quarta: tentou e chegou até mesmo a encantar... mas não foi efetivo. O Barcelona foi absolutamente oposto. Luis Suárez, que acabou por ser o destaque da partida, estufou as redes em suas únicas duas finalizações: a primeira delas no início do segundo tempo, aproveitando passe de Dembélé. Chegou a participar no lance em que Varane fez contra e, em pênalti convertido de cavadinha, finalizou o rival por 3 a 0.

Pelo sexto ano seguido, o Barça disputa a decisão da Copa do Rei. De quebra, igualou as 95 vitórias dos merengues na história do confronto. Nas últimas cinco visitas ao Santiago Bernabéu, venceu quatro vezes. O triunfo desta quarta-feira (27) talvez tenha sido um dos menos justos, até pelo placar elástico que não traduz o que aconteceu em campo. Mas no futebol, a justiça não é presença obrigatória. É um jogo que se vence com gols. Foi o que faltou aos madridistas: converter a suas chances. Foi o que faltou a Vinícius: o seu futebol já aparece como um diamante na Europa, mas ainda é preciso ser lapidado aqui e ali.

Neste sábado (02), Real Madrid e Barcelona voltam a se enfrentar no Santiago Bernabéu. Desta vez, em jogo válido pela Liga Espanhola.

