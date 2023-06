Zagueiro foi um dos pilares do Moreirense na volta à Primeira Liga; Rubro-Negro mantém 50% do jogador

Cria da base do Flamengo, Rafael Santos vem trilhando seu caminho no futebol europeu. O zagueiro de 25 anos foi destaque da campanha que colocou o Moreirense de volta a elite do futebol português e virou um dos principais nomes do clube para a próxima temporada. O Flamengo monitora a situação, já que manteve 50% dos direitos econômicos do jogador.

“O objetivo aqui nesse início no Moreirense era voltar a Primeira Liga. Graças a Deus conseguimos conquistar esse objetivo, com êxito, sendo campeões”, disse o zagueiro em contato com a reportagem da GOAL.

Rafael Santos carrega uma curiosidade desde os tempos de Flamengo. Com altura e porte físico, o zagueiro lembra um defensor consagrado na posição. Trata-se de Virgil Van Dijk, do Liverpool. A semelhança já trouxe momentos inusitados para o jogador.

“Quando eu era mais novo costumava passar por formol no meu cabelo, minha esposa falava que ia me fazer mal e me incentivava a usar o cabelo natural. Durante a pandemia, como eu não mais no salão, acabei deixando o cabelo crescer mesmo e foi ficando muito evidente a semelhança com o Virgil. Eu cheguei até a mandar fotos do processo de crescimento para ele (risos). Hoje em dia me param o tempo inteiro na rua achando que sou ele (risos)”.

Além de conquistar o acesso à Primeira Liga, o Moreirense de Rafael Santos eliminou o Benfica, atual campeão português, da Taça de Portugal este ano. Momento que também ficou marcado para o brasileiro.

“O Benfica é uma grande equipe, com jogadores de Copa do Mundo e isso foi um incentivo a mais para nós. Eu gosto desses desafios, me sinto motivado. Agora nos meus planos está ser campeão da Primeira Liga, sei que grandes equipes e que vai ser difícil, mas o meu objetivo é sempre ser campeão”.

Por fim, Rafael Santos lembrou a saída do Flamengo e revelou que um dia pensa em voltar ao clube que o revelou.

“Na época eu fiquei chateado porque não jogava e todo jogador quer jogar, isso é normal. Mas sempre que dá eu acompanho o Flamengo e tenho o desejo de um dia voltar sim, quem sabe um dia”.