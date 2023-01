Cremonese x Inter de Milão ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela 20ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na internet

Com objetivos opostos, Cremonese e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (28), às 14h (de Brasília), no Giovanni Zini Stadium, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada.

Depois de conquistar a Supercopa Italiana (venceu o Milan por 3 a 0), a Internazionale foi derrotada pelo Empoli por 1 a 0 na Serie A, e agora busca a recuperação para se manter no G-4. No momento, soma 37 pontos, 13 a menos que o líder Napoli.

Do outro lado, o Cremonese, na lanterna, com apenas oito pontos, mira na dura missão da primeira vitória do torneio. Até agora, soma oito empates e 11 derrotas, além de ter marcado 14 gols e sofrido 33. Na última roda, ficou apenas no empate com o Bologna por 1 a 1.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão soma 13 vitórias, contra uma do Cremonese, além de três empates. No último encontro, válido pelo Italiano 2022/23, a Inter venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter de Milão: André Onana; Francesco Acerbi, (C) Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; M. Darmian, N. Barella, H. Çalhanoğlu, H. Mkhitaryan, F. Dimarco; Joaquin Correa, Lautaro Martinez.

Escalação do provável Cremonese: Marco Carnesecchi; Alex Ferrari, Vlad Chiricheş, Johan Vásquez; L. Sernicola, C. Pickel, M. Castagnetti, S. Meite, E. Valeri; (c) Daniel Ciofani, David Okereke.

Desfalques

Cremonese

Sem desfalques confirmados.

Inter de Milão

Não há desfalques confirmados.

Quando é?