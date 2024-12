CRB x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Sport Recife se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em jogo atrasado da primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela, com 18 pontos, o CRB busca emplacar a segunda vitória consecutiva após o triunfo sobre o Londrina por 2 a 1 na última rodada. Para o confronto, o técnico Daniel Paulista pode optar pela entrada de Matheus Ribeiro no lugar de Guilherme Romão, que sentiu o adutor da coxa direita e é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Sport pode abrir vantagem na liderança em caso de vitória. No momento, divide a ponta com o Vila Nova, com 31 pontos cada. Porém, os números fora de casa não são positivos. Em seis jogos disputados, foram quatro empates, um empate e uma derrota.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 24 jogos disputados entre as equipes, foram nove vitórias do Sport, contra sete do CRB, além de oito empates. No último encontro válido pelas quartas de final do Nordestão 2023, o Leão da Ilha venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva, Hereda, Anderson Conceição, Saimon (Fábio Alemão) e Matheus Ribeiro; Lucas Lima, Juninho Valoura e João Paulo; Rômulo, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Sport: Renan; Weverthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho e Luciano Juba; Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

CRB

Edimar e Auremir, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?