CRB x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela 11ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Mirassol na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Reo Pelé, em Maceió, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após vencer o Guarani por 1 a 0 na última rodada, o CRB, com oito pontos, busca mais três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o Mirassol, com 19 pontos, está na briga para ingressar no G-4. Nas duas últimas rodadas, a equipe conquistou vitórias contra o Criciúma e a Ponte Preta.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão, Saimon e Guilherme Romão; Lucas Lima e Juninho Valoura; João Paulo; Renato e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Chico Kim, Gabriel e Camilo; Cristian e Negueba. Técnico: Mozart.

Desfalques

CRB

Anselmo Ramon. Copete, Mike, Hyrui e Auremir são desfalques.

Mirassol

Fernandinho segue lesionado, enquanto Negueba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, cumprirá suspensão.

Quando é?