CRB x Chapecoense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Chapecoense se enfrentam na noite desta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o CRB aparece no meio da tabela, com 50 pontos e um aproveitamento de 49%. Para o confronto, o técnico Daniel Paulista poderá contar novamente com João Paulo, Renato e Hyuri, mas Anselmo Ramon, suspenso, está fora. Mike é o provável substituto.

Do outro lado, a Chapecoense busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Na zona de rebaixamento, com 33 pontos, a Chape está a três do Sampaio Corrêa, primeira equipe fora do Z-4.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma três vitórias, contra duas do CRB. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2023, a Chape venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Ramon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima e Rafael Longuine (Anderson Leite); Léo Pereira, Bruno Silva e Jonathan Copete. Técnico: Daniel Paulista.

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas, Mancha; Pavani, Cazonatti, Victor Ferraz, Bruno Nazário; Dudu Vieira e Marcinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

CRB

Anselmo Ramon, expulso contra o Londrina, cumprirá suspensão.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?