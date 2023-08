CRB x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Atlético-GO na noite desta terça-feira (1), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Sport por 2 a 0 na última rodada, o CRB busca reencontrar o caminho da vitória - a quarta consecutiva em casa. Nos últimos três jogos em casa, venceu o Londrina, o Sport e a Ponte Preta. No momento, aparece na 12ª posição, com 24 pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Anderson Conceição, expulso na Ilha do Retiro, além de Saimon, com lesão no dedão do pé direito. Assim, Gum e Fábio Alemão podem formar a dupla de zaga.

Do outro lado, o Atlético-GO, em 11º, com 28 pontos, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados. Luiz Fernando deve seguir na ponta esquerda.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o CRB soma cinco vitórias, contra quatro do CRB. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Dragão saiu vitorioso ao ganhar por 2 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Gum e Guilherme Romão; Falcão, João Paulo e Juninho Valoura; Lucas Lima, Rômulo e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Gazal e Heron; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando, Kelvin e Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

CRB

Anderson Conceição, expulso contra o Sport, e Saimon, machucado, são desfalques.

Atlético-GO

Com lesão muscular, Rodrigo Soares segue fora.

Quando é?