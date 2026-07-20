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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Craque do Feyenoord surpreende com mensagem repentina sobre Robin van Persie

Feyenoord
R. van Persie
A. Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa se pronunciou de forma repentina nesta segunda-feira sobre Robin van Persie. O atacante do Feyenoord publicou em seus Stories do Instagram uma foto sua com o ex-treinador, acompanhada de um coração. Com isso, o argelino parece enfim manifestar publicamente seu apoio a Van Persie, mais de um mês e meio após sua demissão.

A mensagem de Hadj Moussa chega em um momento marcante. Desde que o Feyenoord decidiu, em 7 de junho, demitir Van Persie após uma avaliação interna, o grupo de jogadores permaneceu em um silêncio chamativo. Assim, o Story do ponta é uma das manifestações públicas de apoio mais claras de um jogador do Feyenoord desde a saída do treinador.

Somente três dias após a demissão, Tsuyoshi Watanabe foi o primeiro jogador a se pronunciar sobre a decisão da diretoria do clube. O zagueiro japonês afirmou, três dias depois da notícia, ter muita dificuldade com a saída de Van Persie, sob o comando de quem, segundo ele próprio, sempre sentiu muita confiança.

"Acho a demissão dele muito triste", disse Watanabe na época. "Sempre recebi muita confiança dele, assim como Ayase (Ueda, ed.). Vivemos juntos bons e maus momentos. Mas, no fim, terminamos em segundo lugar e nos classificamos para a Liga dos Campeões."

Pergunta sobre Van Persie é interrompida no Fanday do Feyenoord

Também no sábado, durante o Fanday do Feyenoord, ficou claro que o assunto ainda é sensível dentro do clube. Sem Steijn e Luciano Valente receberam, durante um momento com a imprensa, a pergunta de uma criança sobre o que achavam da saída de Van Persie e da chegada de Giovanni van Bronckhorst como seu sucessor.

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Antes mesmo de os jogadores conseguirem responder de forma mais direta, o assessor de imprensa do Feyenoord interveio. "Vamos pular essa pergunta rapidinho. Eu entendo a sua pergunta, claro. Acho que todo mundo ficou chateado, mas todo mundo também precisa seguir em frente." Na sequência, Steijn classificou a pergunta como "realmente muito boa", e Valente concordou.

Hadj story


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