Anis Hadj Moussa se pronunciou de forma repentina nesta segunda-feira sobre Robin van Persie. O atacante do Feyenoord publicou em seus Stories do Instagram uma foto sua com o ex-treinador, acompanhada de um coração. Com isso, o argelino parece enfim manifestar publicamente seu apoio a Van Persie, mais de um mês e meio após sua demissão.

A mensagem de Hadj Moussa chega em um momento marcante. Desde que o Feyenoord decidiu, em 7 de junho, demitir Van Persie após uma avaliação interna, o grupo de jogadores permaneceu em um silêncio chamativo. Assim, o Story do ponta é uma das manifestações públicas de apoio mais claras de um jogador do Feyenoord desde a saída do treinador.

Somente três dias após a demissão, Tsuyoshi Watanabe foi o primeiro jogador a se pronunciar sobre a decisão da diretoria do clube. O zagueiro japonês afirmou, três dias depois da notícia, ter muita dificuldade com a saída de Van Persie, sob o comando de quem, segundo ele próprio, sempre sentiu muita confiança.

"Acho a demissão dele muito triste", disse Watanabe na época. "Sempre recebi muita confiança dele, assim como Ayase (Ueda, ed.). Vivemos juntos bons e maus momentos. Mas, no fim, terminamos em segundo lugar e nos classificamos para a Liga dos Campeões."

Pergunta sobre Van Persie é interrompida no Fanday do Feyenoord

Também no sábado, durante o Fanday do Feyenoord, ficou claro que o assunto ainda é sensível dentro do clube. Sem Steijn e Luciano Valente receberam, durante um momento com a imprensa, a pergunta de uma criança sobre o que achavam da saída de Van Persie e da chegada de Giovanni van Bronckhorst como seu sucessor.

Antes mesmo de os jogadores conseguirem responder de forma mais direta, o assessor de imprensa do Feyenoord interveio. "Vamos pular essa pergunta rapidinho. Eu entendo a sua pergunta, claro. Acho que todo mundo ficou chateado, mas todo mundo também precisa seguir em frente." Na sequência, Steijn classificou a pergunta como "realmente muito boa", e Valente concordou.



