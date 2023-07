CRAC é denunciado por suposta escalação irregular do zagueiro Lucas Barboza

Defensor de 27 anos disputou três competições nacionais por três clubes diferentes, o que é proibido pela CBF

O CRAC-GO, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, tornou-se alvo de uma denúncia por suposta irregularidade na atuação do zagueiro Lucas Barboza Rodrigues, de 27 anos, como soube a GOAL. O clube pode perder três pontos para cada partida disputada pelo atleta na competição. O caso, contudo, requer julgamento no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O atleta disputou três competições nacionais, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por três clubes diferentes, o que infringe o artigo 58 do Regulamento Geral de Competições de 2023 da entidade.

Na atual temporada, o zagueiro defendeu as cores de Botafogo-PB, São José-RS e CRAC-GO. Pelo time da Paraíba, jogou uma partida da Copa do Brasil. Pela equipe do Rio Grande do Sul, disputou dois jogos da Série C. Com a camiseta do clube goiano, já esteve em campo em dois duelos da Série D.

De acordo com o artigo 58 do Regulamento Geral de Competições, "o atleta que já tenha atuado por dois clubes durante a temporada, em quaisquer das competições nacionais coordenadas pela CBF e integrantes do calendário anual, não pode atuar por um terceiro clube, mesmo que esteja regularmente registrado".

O documento diz que "entende-se por temporada, para os efeitos deste artigo, o período compreendido entre 1º e janeiro e 31 de dezembro de cada ano" e também que "entende-se por atuar o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma".

Pelo Botafogo-PB, Lucas Barboza enfrentou o Águia, em 2 de março deste ano. Na ocasião, o jogador foi acionado aos 35 minutos do segundo tempo. O jogo foi disputado no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA).

O defensor atuou por dois jogos da Série C com as cores do São José-RS, ocorridos em 2 de maio e 6 de maio de 2023. Pelo CRAC, o atleta disputou duas partidas da Série D, em 1º de julho e 8 de julho deste ano. Nos quatro compromissos, ele ficou em campo sem ser substituído.