Coutinho no Liverpool? "Não há nenhuma chance", dizem fontes do clube inglês

Jogador brasileiro tem tido dificuldades de se adaptar ao Barcelona e existe a possibilidade de saída

Desde que saiu do , no começo de 2018, Philippe Coutinho viu sua carreira perder muito do brilho que o levou do clube inglês ao . Na equipe catalã o brasileiro tem tido dificuldades de adaptação e não tem rendido o que se espera dele, especialmente por ser o jogador mais caro da história do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O Liverpool, por outro lado, apenas decolou. Chegou a duas finais de , venceu uma e foi vice-campeão da Premier League em uma disputa ponto a ponto com o , mas que já valeu a melhor campanha da história do clube no novo formato do campeonato inglês.

Por isso, rumores começaram a surgir que ligavam o meio-campista brasileiro ao seu ex-clube. Mas fontes de dentro do Liverpool disseram à Goal que "não há nenhuma chance" disso ocorrer, nem por empréstimo e nem por contratação em definitivo.

Coutinho aceitaria sair do Barcelona e diante da recusa do Liverpool, o principal potencial destino para o atleta seria o , que se vê em meio ao imbróglio da possível saída de Neymar. A condição que parece mais certa é que Coutinho poderia aterrissar em Paris caso Neymar volte ao Barcelona. A negociação seria muito difícil e complexa, mas o fato é que o futuro de Coutinho parece atrelado ao de Neymar.

Ainda assim, o agente de Coutinho, Kia Joorabchian afirmou recentemente que, de acordo com o Barcelona, o meio-campista não estaria a venda. Kia também cobrou a diretoria do Barcelona por mais transparência e "verdade" para o Barça diante desse caso que envolve uma negociação de troca entre Coutinho e Neymar.