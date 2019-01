Coutinho entra no radar do Manchester United

Mídia inglesa assegura que o ex-clube de Mourinho iniciou conversas com o jogador do Barcelona

Coutinho de volta a Inglaterra? É o que indica a mídia inglesa na última semana.

A substituição do brasileiro nos últimos jogos do Barcelona provocou rumores sobre uma possível saída do jogador, com o 'Manchester Evening News' apontando que o Manchester United já iniciou conversas sobre a sua contratação.

Com apenas um ano no Camp Nou, o jogador de 26 ainda não exibiu o futebol que encantou o mundo enquanto defendia o Liverpool, mas os Red Devils estão dispostos a oferecer 111 milhões de euros.



Foto: Getty Images

Coutinho ficou sem espaço e deve se contentar agora em atuar apenas no segundo tempo. Uma situação que está longe do que ele esperava quando ele se juntou ao Barcelona em janeiro de 2018.

Com contrato com o Barça até 2023 e cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, Coutinho foi comprado do Liverpool por 160 milhões de euros.