Coutinho agradecido pela atitude de Messi

Craque argentino deixou o brasileiro bater um pênalti na goleada sobre o Sevilla

Philippe Coutinho tem vivido uma temporada complicada no Barcelona, vendo Ernesto Valverde preferir Ousmane Dembélé. No entanto, com a lesão do francês, o brasileiro tem tido mais oportunidades de jogar nas últimas semanas, ser titular e, nesta quarta-feira (30), teve boa atuação na goleada do Barça sobre o Sevilla, por 6 a 1, pela Copa del Rey, marcando dois gols, e agradeceu Lionel Messi por ajudá-lo.

O craque argentino, afinal, deixou que Coutinho batesse um pênalti para ganhar mais confiança, e o brasileiro não desperdiçou a chance.

"O pênalti veio naturalmente. O gesto de Leo mostra o quão grande ele é. Obrigado, Leo, por me deixar bater o pênalti. Foi bom para a confiança. Nós sabíamos que iríamos virar, nós estávamos confiantes desde o início", disse Coutinho à Barça TV.

Com a goleada, o Barcelona reverteu a desvantagem de 2 a 0 e avançou às semifinais da competição, onde também estão Bétis e Valencia.

O último semifinalista será definido nesta quinta-feira (31), às 18h30 (de Brasília), no duelo entre Girona e Real Madrid. No jogo de ida, os Blancos venceram por 4 a 2 no Santiago Bernabéu.