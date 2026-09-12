Courtois: Vinícius é "provocador"!

O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, revelou um lado dos bastidores do vestiário da equipe, depois de participar de um questionário divertido que incluiu uma série de perguntas sobre seus companheiros, coincidindo com sua presença nos eventos do Grande Prêmio de Madri, válido pela competição da Fórmula 1.

Courtois recebeu um conjunto de perguntas sobre seus companheiros no Real Madrid, e algumas das respostas chamaram a atenção. Ele escolheu Kylian Mbappé como o jogador mais divertido dentro do vestiário, enquanto atribuiu ao zagueiro Dean Huijsen o título de mais propenso a dormir.

O goleiro belga também considerou que Vinícius Júnior é o jogador que mais provoca seus companheiros, em respostas que refletiram o clima descontraído que predomina no vestiário da equipe merengue.

Os interesses de Courtois não se limitam ao futebol, pois ele é um dos apaixonados pelo automobilismo e é dono da equipe TC Racing, que participa do Campeonato Espanhol de Fórmula 4, o que o levou a acompanhar de perto a corrida do Grande Prêmio de Madri de Fórmula 1.

Em outro contexto, Courtois revelou possuir as licenças de treinador A e B da União Europeia de Futebol, a "Uefa", mas descartou, no momento atual, assumir o comando da equipe principal do Real Madrid, esclarecendo que prefere trabalhar com as categorias de base mais jovens.

O goleiro do Real Madrid disse nesse sentido: "Não para a equipe principal; eu prefiro treinar as crianças pequenas", em referência ao seu possível desejo de viver uma experiência como treinador com as categorias de base após se aposentar do futebol.