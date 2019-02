Courtois já admite que Real Madrid briga pela tríplice coroa

O goleiro belga também explicou por que o trabalho de Julen Lopetegui não deu certo antes da chegada de Solari

Goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois fez eco ao coro geral de seus companheiros de que após superar uma grande crise no primeiro semestre os Blancos lutam por todos os títulos possíveis. O belga também explicou, em entrevista para a ABC, por que o trabalho de Julen Lopetegui não deu certo e garantiu: os merengues são o maior clube do mundo.

“Não conheço nenhum jogador que não queira assinar com o Real Madrid. Eu estava muito bem no Chelsea, me sentia muito integrado ao clube e vivia em um vestiário muito bom. Zero problemas. Mas o Real Madrid veio me chamar e é evidente: quando o Madrid chama, quem te chama é o maior”, disse.

Após as saídas de Cristiano Ronaldo e do técnico Zidane, o Real Madrid enfrentou um inferno astral. Julen Lopetegui chegou e não deu certo. Em seu lugar, Santiago Solari subiu das equipes de base para assumir as rédeas da equipe e hoje ocupa a vice-liderança da Liga Espanhola, além de estar nas semifinais da Copa do Rei e nas oitavas da Champions. Perguntado sobre o que mudou entre o trabalho de Lopetegui e Solari, o belga culpou a ‘sorte’... ou a falta dela.

“Com Lopetegui nós éramos exatamente os mesmos, mas o vento vinha gelado e de frente. Tentávamos fazer o mesmo que agora, mas o chão parecia mover-se por debaixo dos nossos pés. São essas coisas inexplicáveis do futebol, não tem sentido apontar um motivo científico. Foram coisas do futebol”.

“O Real Madrid quer todos os títulos. Eu vejo isso todos os dias nos treinamentos. Nós temos uma equipe muito equilibrada e alguns dos melhores do mundo em sua posição. Eu não conheço nenhum profissional do futebol que, com a mão na consciência, pense que este Real Madrid não vai brigar para chegar às finais. Todo o grupo acredita que lutamos por três títulos e já ganhamos um Mundial de Clubes”.

Nesta quarta-feira (12), o Real Madrid enfrenta o Ajax no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.