Cotado no Flamengo, Jorge Sampaoli tem proposta para treinar o Nottingham Forest

Na zona de rebaixamento da Premier League, clube inglês procurou o técnico argentino, também entre os possíveis sucessores de Vitor Pereira

Um dos nomes na lista do Flamengo para substituir o técnico Vitor Pereira, que está próximo de ter a saída oficializa pelo clube, Jorge Sampaoli entrou na mira do Nottingham Forest, da Premier League. Segundo soube a GOAL, o clube inglês procurou o técnico argentino para substituir o galês Steve Cooper.

Na zona de rebaixamento no campeonato inglês, a situação de Cooper é complicada. O técnico vem recebendo muitas críticas e a torcida está insatisfeita com o rendimento da equipe. A diretoria do Nottingham já procura um substituto no mercado. Os ingleses iniciaram os contatos com Sampaoli.

O argentino, por outro lado, ainda não deu nenhuma resposta e sabe que é um dos nomes que agradam o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Até o momento, no entanto, não houve contato da diretoria rubro-negra com Sampaoli. Treinar o clube carioca, inclusive, sempre foi um dos objetivos de carreira do treinador que passou por Santos e Atlético-MG no Brasil.

Sampaoli tem residência fixa em Búzios, mas neste momento encontra-se em Sevilla, na Espanha. O técnico deixou o comando do time espanhol no final de março. Antes, eliminou o Fenerbahçe de Jorge Jesus na Europa League. JJ é “rival” de Sampaoli, o português também é um dos nomes para substituir Vitor Pereira no Flamengo.