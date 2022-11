Costa Rica x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Alemanha precisa de um milagre para avançar às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pela classificação às oitavas de final, Costa Rica e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV 3, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o duelo será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola. Já no SporTV 3, Jader Rocha estará ao vivo ao lado dos comentaristas Renata Mendonça, Kléberson, Tamires e Janette Arcanjo.

Na lanterna do Grupo E, com apenas um ponto, a Alemanha entra em campo ainda sonhando com uma vaga nas oitavas. Porém, a missão não será fácil. Além da vitória, os alemães precisam torcer por uma derrota do Japão diante da Espanha.

Para o confronto decisivo, o técnico Flick precisa definir entre Fullkrug e Thomas Muller no ataque, enquanto Leroy Sane, que não jogou contra o Japão, entrou no empate com a Espanha e pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, a Costa Rica, com três pontos na terceira posição, depende apenas de si para avançar. Para confirmar a classificação, uma vitória simples basta, enquanto se empatar precisa torcer por uma derrota do Japão para a Espanha.



Escalações

Escalação do provável da Costa Rica: Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras.

Escalação do provável da Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug (Muller).

Desfalques

Alemanha

Com lesão no tornozelo, Marco Reus ficou fora da lista de convocados do técnico Hansi-Flick, enquanto David Raum sofreu uma fratura na costela no empate com a Espanha.

Costa Rica

Francisco Calvo recebeu o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Melhores apostas e dicas

A Alemanha é favorita contra a Costa Rica nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,10 na vitória dos alemães, $ 10,50 no empate e $ 30,00 caso a Costa Rica vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,32 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 3,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,37 caso positivo, e $ 1,59 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo E

POS. TIME PTS V E D SG 1º Espanha 4 1 1 0 7 2º Japão 3 1 0 1 0 3º Costa Rica 3 1 0 1 -6 4º Alemanha 1 0 1 1 -1

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Alemanha na Copa 2022

Ilkay Gundogan: 1 gol Fullkrug: 1 gol

Artilheiros da Costa Rica na Copa 2022

Fuller: 1 gol

Costa Rica e Alemanha: Participações em Copas

Tetracampeã, a Alemanha ficou de fora da Copa do Mundo em apenas duas edições (1930 e 1950), e levantou os troféus em 1954, 1974, 1990 e 2014. Depois de eliminar o Brasil com uma goleada de 7 a 1 na semifinal, os alemães conquistaram o seu último título em Copas em 2014, quando venceram a Argentina por 1 a 0, no Maracanã.

Já a Costa Rica disputa a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou em 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, e a sua melhor colocação foi no Mundial do Brasil, quando chegou às quartas de final, mas foi eliminada pela Holanda nos pênaltis por 4 a 3 depois de empatar sem gols no tempo normal.

Quando é?