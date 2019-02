Corpo de Sala chega em Santa Fé, Argentina, para ser velado

Jogador sofreu um acidente de avião em janeiro, e foi encontrado junto aos destroços no mar

O corpo do jogador Emiliano Sala, ex-atacante do Nantes que morreu em um acidente de avião em 21 de janeiro, chegou a Buenos Aires nesta sexta-feira (15) e foi transferido para sua cidade natal, Progresso, província de Santa Fé, para ser velado.

O argentino estava a caminho de Cardiff quando o avião caiu no Canal da Mancha. Seu corpo foi encontrado junto aos destroços da aeronave no fundo do mar, no dia 7 de fevereiro.

“É um dia tristemente histórico para Progresso. O que nunca vivemos e nunca seria imaginado. Ainda estamos chocados”, declarou Daniel Ribeiro, presidente do clube San Martin, em entrevista à agência AFP.

A polícia de Dorset, na Inglaterra, divulgou que a causa da morte do jogador foi em decorrência de “ferimentos na cabeça e no corpo”, por conta do impacto do avião com as águas turbulentas do Canal da Mancha. Os especialistas só detectaram que o corpo era do argentino após verificação das impressões digitais.

A morte de Sala chocou o mundo do futebol, e diversos tributos e homenagens foram feitas ao argentino. Ele tinha 28 anos e havia acabado de assinar contrato com o Cardiff City por 15 milhões de libras.