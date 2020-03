Coronavírus: River se recusa a jogar e desafia organização do Campeonato Argentino

A partida está marcada para acontecer neste sábado (14), contra o Atlético Tucumán, pela Copa da Argentina; Superliga ameaça punição em caso de WO

Boa parte dos campeonatos ao redor do mundo, como Premier League, , , e , por exemplo, decidiram adiar ou suspender suas patidas por conta do coronavírus covid-19. Enquanto isso, a Superliga, da , mantém seus jogos normalmente, mas o mostrou não concordar com a decisão.

O clube tem partida marcada para este sábado (14), às 17h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, no Monumental de Nuñez, pela Copa da Argentina, e anunciou que não entrará em campo. Em comunicado oficial, o River também disse que todas suas dependências ficarão fechadas a partir de sábado por tempo indeterminado.

“O clube considera que a competição implica severos riscos à saúde do elenco profissional e todos os envolvidos em uma partida oficial. Em vista disso, o River Plate decidiu que, atendendo a razões de força maior, não se apresentará para o jogo do próximo sábado, 14 de março, contra o Atlético Tucumán. A mesma decisão vale para as divisões inferiores”, comunicou em nota.

[Comunicado oficial]



Disposiciones de River Plate frente a la pandemia de COVID-19: https://t.co/9EUBxmXWLO. pic.twitter.com/koafB5d5ul — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

Cabe destacar que Thomas Gutierrez, zagueiro da equipe, apresentou sintomas da doença, mas ainda não teve diagnóstico confirmado.

Apesar de tudo isso, a , organizadora da competição, respondeu em nota oficial que o time de Marcelo Gallardo pode ser punido caso não entre em campo. O adversário do River, o Atlético Tucumán, usou sua conta no Twitter para comunicar que irá ao Monumental de Nuñez normalmente para que a partida possa ser realizada.

A raíz de la decisión unilateral de #River de no afrontar su compromiso ante Atlético Tucumán, la #Superliga aclara la situación 👉 https://t.co/ANN5X03OXU pic.twitter.com/9OPmzlLMNq — Superliga Argentina (@superliga) March 14, 2020

A decisão do River gerou controvérsia na Argentina. Diego Maradona, apesar de ser uma lenda do , declarou apoio ao rival argentino. Já Nicolás Russo, presidente do Lanús, criticou o clube.

“Eu os apoio até morrer. Veja, não me dou bem com as Gallinas (apelido jocoso do River Plate), mas eu os apoio até morrer. Se os jogadores tomam essa decisão, apoio até morrer”, disse Maradona à ESPN da Argentina.

“Atitudes individualistas como as do River não levam a nada. Eles não somam, geram desconforto nas pessoas e isso não corresponde. Temos um Ministério da Saúde que trabalhou muito bem nessa questão”, declarou o presidente do Lanús à TyC Sports.

Mas o conflito sobre a realização dos jogos na Argentina durante a crise do coronavírus não se restringe apenas ao River e à Superliga. Iván Pillud, lateral do , também utilizou as redes sociais para protestar contra a realização dos jogos.

"Queria saber quanto mais vão esperar para suspender a rodada da Copa da Superliga 2020. Ou por acaso pensam que nós jogadores somos imunes ao coronavírus?", escreveu em publicação nos Stories do Instagram.