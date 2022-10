Coritiba x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em confronto direto contra o Z-4, equipes entram em campo neste domingo (9); veja como acompanhar na TV

Em confronto direto contra o rebaixamento, Coritiba e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Separados por sete pontos na tabela de classificação, o Coritiba, com 31 pontos busca a recuperação após a dura derrota para o Palmeiras por 4 a 0 na última rodada, enquanto o RB Bragantino, com 38, venceu o Cuiabá por 2 a 1 e encerrou a sequência negativa de nove jogos sem vitória.

Thonny Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Coxa.

Já o time de Bragança Paulista não terá Aderlan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Léo Ortiz, lesionado.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma cinco vitórias, contra duas do RB Bragantino, além de três empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o time de Bragança Paulista venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Egídio; Bruno Gomes, Trindade e Boschilia; Warley, Alef Manga e Fabrício Daniel.

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Popó e Helinho.

Desfalques

Coritiba

Thonny Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

RB Bragantino

Léo Ortiz, lesionado, e Aderlan, suspenso pelo terceiro amarelo, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Coritiba é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,75 na vitória do Coxa, $ 3,05 no empate e $ 2,78 caso o time de Bragaça Paulista vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,33 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,58 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 1,94 caso positivo, e $ 1,77 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Couto Pereira – Curitiba, PR

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), ALEX DOS SANTOS e GIZELI CASARIL (assistentes), LEONARDO FERREIRA (quarto árbitro) e RODRIGO D ALONSO (AVAR)