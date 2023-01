Coritiba x Azuriz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Couto Pereira; veja como acompanhar na internet

Coritiba e Azuriz se enfrentam na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couro Pereira, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports (canal Futebol Paranaense TV) e TV Coxa Prime., no streaming.

Com 100% de aproveitamento, o Coritiba tem 12 pontos na competição e tenta manter a invencibilidade no estadual, enquanto o Azuriz, na décima colocação, tem apenas três pontos conquistados e busca emplacar a primeira vitória na temporada. No último jogo do Coxa, uma discussão entre o técnico Antônio Oliveira e a arbitragem resultou no terceiro amarelo para o português, assim, ele está suspenso para a partida deste domingo.

Em apenas 2 jogos disputados entre as equipes, o Azuriz tem uma vitória, além de um empate. No último encontro, válido pelo Paranaense 2022, o Azuriz venceu por 1 a 0, pela primeira fase.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Coritiba: Gabriel; Natanael, Jhon Chancellor, Henrique e Victor Luis; Jesús Trindade, Bernardo e Bruno Gomes (Marcelino Moreno); Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira.

Escalação do provável do Azuriz: Fabrício; Carlos Junio, Thiago, Fornari e Eliandro; Matheus Neris, Léo Machado, Igor Goulart e Fabrício Oya; Augusto Galván e Vieira. Técnico: Tcheco.

Desfalques

Coritiba

O técnico António Oliveira está suspenso.

Azuriz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?