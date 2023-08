Coritiba x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e RB Bragantino se enfrentam na noite deste domingo (6), a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, com 14 pontos, o Coritiba vem de derrota para o líder Botafogo por 4 a 1 na última rodada e agora volta a campo defendendo sua invencibilidade em casa contra o Bragantino. Em quatro jogos disputados no Couto Pereira, foram três vitórias e um empate.

Já o RB Bragantino, que vem de empate por 1 a 1 com o América-MG no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. O Massa Bruta segue na briga para se manter no G-6 e até mesmo entrar no G-4 do Brasileirão. Com 28 pontos, vem de um empate sem gols com o Internacional e uma vitória sobre o Fortaleaza por 3 a 0 nos últimos dois jogos disputados no torneio nacional.

Para o confronto fora de casa, o técnico Pedro Caixinha pode preservar Léo Ortiz e Eric Ramires, que saíram de campo no meio da semana lesionados. Assim, Luan Patrick e Gustavinho podem ganhar oportunidade no time titular.

Em 11 jogos disputados, o Coritiba soma seis vitórias, contra duas do RB Bragantino, além de três empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Coxa venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Robson, Marcelino Moreno e Diogo (Lucas Barbosa). Técnico: Thiago Kosloski (interino).

RB Bragantino: Cleiton; Luan Patrick (Léo Ortiz), Nathan, Juninho Capixaba; Vitinho, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Gustavinho (Eric Ramires), Luan Cândido; Thiago Borbas, Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Coritiba

Alef Manga, investigado pela Operação Penalidade Máxima, segue afastado do clube, enquanto William Farias, Kaio César e Boschillia seguem lesionados.

RB Bragantino

Léo Ortiz e Eric Ramires podem ser preservados.

Quando é?