Coritiba x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Timão ainda briga pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na interner

Ainda brigando pela vice-liderança, o Corinthians visita o Coritiba nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Corinthians, quarto colocado, com 64 pontos, trata como dúvida a presença de Lucas Piton, com dores musculares. Caso não esteja apto, o técnico Vítor Pereira pode optar pela entrada de Bruno Melo, enquanto Gil e Renato Augusto podem ser preservados.

Já o Coritiba, garantido na Série A, aparece na 15ª posição, com 41 pontos, e também chega em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão.

Sem jogadores suspensos ou lesionados, o Coxa entrará em campo com força máxima.

Em 48 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 25 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán, Rafael Santos; Trindade; Robinho, Bruno Gomes, Galarza, Alef Manga; Matheus.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos, Balbuena, Robert Renan (Bruno Méndez) e Bruno Melo; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Coritiba

O Coxa entrará em campo sem desfalques confirmados.

Corinthians

Fagner e Fábio Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 55 na vitória do Timão, $ 3,10 no empate e $ 3,00 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 2,15 para o Coritiba, e $ 4,00 para o Corinthians.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Couto Pereira – Curitiba, PR

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), NAILTON JUNIOR DE SOUSA e MARCIA BEZERRA LOPES (assistentes), MURILO UGOLINI (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)