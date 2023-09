Coritiba x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Coxa volta a campo nesta quinta-feira (14), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 20h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos conquistados, o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após cinco derrotas consecutivas. No primeiro turno, perdeu para o Bahia por 3 a 1 na Arena Fonte Nova.

"O Coritiba depende de si mesmo. Tudo pode acontecer no futebol. Desde que eu cheguei, o que me passam é que vamos jogo a jogo. Vamos ganhando aos poucos, de treino em treino. Não podemos fazer contas, não podemos olhar para a tabela, para a classificação, para os pontos de diferença. Penso que esse é o caminho.", afirmou Samaris, à TV Coxa.

Já o Bahia, também lutando contra o rebaixamento, soma 22 pontos conquistados e um aproveitamento de 33%. Anunciado como novo técnico da equipe, Rogério Ceni fará a sua estreia nesta quinta-feira.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique, Jamerson; Sebastian Gómez, Andrey, Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier, Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Mingotti (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Coritiba

Reynaldo, que passou por uma cirurgia no braço, é desfalque.

Bahia

David Duarte, André e Cauly seguem fora.

Quando é?