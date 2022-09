Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Pressionado, Timão entra em campo nesta quarta-feira (28), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há três rodadas (dois empates e uma derrota), o Corinthians volta a campo buscando a recuperação. Atualmente, com 44 pontos, briga pelo G-4 do Brasileirão.

Depois de poupar alguns jogadores com a sequência de jogos na temporada, o técnico Vitor Pereira pode optar pelos seus principais nomes disponíveis.

Do outro lado, o Atlético-GO, afundado na zona de rebaixamento com apenas 22 pontos, vem de quatro derrotas consecutivas.

Para o confronto fora de casa, o Dragão terá Wanderson, Baralhas e Luiz Fernando nos lugares de Klaus, Rhaldney e Shaylon, respectivamente.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, são seis vitórias para cada lado, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão goleou por 4 a 1.

Escalações:

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Desfalques

Corinthians

Raul Gustavo, suspenso, é desfalque certo, assim como Júnior Moraes, Maycon e Rafael Ramos, em transição física, e Balbuena, com a seleção paraguaia.

Atlético-GO

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), JORGE EDUARDO BERNARDI e TIAGO AUGUSTO KAPPES (assistentes), ILBERT ESTEVAM (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)