Corinthians vê interesse crescer por zagueiros e espera propostas da Europa

O Corinthians tem como grande meta arrecadar R$ 91,5 milhões de reais com vendas de jogadores para a temporada de 2022. Depois de negociar Gabriel Pereira e Éderson no começo do ano, o clube do Parque São Jorge vem recebendo diversas sondagens pelos zagueiros João Victor e Raul Gustavo.

O Porto está interessado na contratação de João Victor. O clube português ainda não fez uma proposta oficial, mas existem conversas acontecendo, e o Corinthians deseja 15 milhões de euros (R$ 78,3 milhões) para liberar o defensor. Caso as condições agradem, o clube pode fechar um negócio por, pelo menos, 12 milhões de euros (R$ 62,6 milhões). A possibilidade da negociação foi dada pelo A Bola, de Portugal.

Apesar de não ter recebido oferta oficial ainda, com o término da temporada europeia neste final de semana a expectativa de pessoas ligadas ao jogador é de que algumas propostas cheguem para ser apresentadas ao clube do Parque São Jorge.

A situação de Raul Gustavo é diferente. Depois de ter recusado o Bordeaux, da França, em 2021, é esperado que um time de uma maior prateleira se interesse pelo zagueiro. O valor estipulado é de, no mínimo, 5 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) por um possível negócio.

A saber, o Corinthians já conseguiu praticamente metade do valor orçado em vendas para 2022. O clube acertou as transferências de Éderson, para a Salernitana, da Itália, em janeiro, e de Gabriel Pereira, vendido em março para o New York City FC, dos Estados Unidos, e arrecadou cerca de R$ 46,8 milhões de reais.