Corinthians x Vasco, Atlético-MG x São Paulo e o que mais você precisa saber sobre a segunda rodada do Brasileirão 2025

Veja mais informações sobre a segunda rodada desta edição do Campeonato Brasileiro

Depois de uma rodada de estreia com placares mais apertados, o Brasileirão 2025 vai esquentando seus motores e deve aumentar sua rotação gradativamente.

Deste modo, a expectativa por uma segunda rodada mais movimentada aumenta, já que os clubes vêm em ritmo acelerado graças ao calendário frenético de competições que começa a se apresentar.

Abaixo, a GOAL separou alguns destaques da segunda rodada do Brasileirão 2025.

Expectativa de bons duelos

Corinthians x Vasco, Atlético-MG x São Paulo e Internacional x Cruzeiro são bons duelos desta segunda rodada do Brasileirão 2025. Abrindo os confrontos, o Timão e o Cruz-maltino fazem um embate interessante tentando se recuperar de resultados amargos no meio de semana pela Copa Sul-Americana. No dia seguinte, Galo e Tricolor medem forças em Belo Horizonte atrás da primeira vitória no campeonato. Na sequência, Colorado e Raposa, que possuem bons elencos mas estão em estágios distintos de trabalho e resultados recentes, se encaram no Beira-Rio.

Estádio novo na elite

Depois de fazer sua estreia no Brasileirão em Minas Gerais contra o Cruzeiro, o Mirassol fará seu primeiro jogo em casa. Chamado carinhosamente de Maião, o estádio receberá um jogo da elite do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história. O adversário do Leão Caipira neste confronto será o Fortaleza.

Jogos da segunda rodada

A segunda rodada do Brasileirão 2025 começa no sábado (5 de abril) com três partidas. Às 18h30, o Corinthians recebe o Vasco. No mesmo horário, o Ceará faz também seu primeiro jogo em casa neste campeonato contra o Grêmio. Mais tarde, às 21h, o Botafogo encara o Juventude no Estádio Nilton Santos.

Os demais jogos acontecem todos no domingo (6 de abril). Atlético-MG x São Paulo e Fluminense x RB Bragantino entram em campo às 16h. Sport x Palmeiras, Internacional x Cruzeiro, Vitória x Flamengo e Mirassol x Fortaleza jogam às 18h30. Fechando a rodada, o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro, às 20h30.

