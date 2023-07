Corinthians x Universitario ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Universitario se enfrentam na noite desta terça-feira (11), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o próximo dia 18, no Monumental de Lima. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o confronto.

Depois da vitória sobre o Atlético-MG no Brasileirão, o Corinthians volta as atenções para a disputa dos playoffs da Sul-Americana. Na Libertadores, o Timão ficou em terceiro lugar do Grupo E, com sete pontos. Foram três derrotas, um empate e duas vitórias na fase de grupos.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode optar por um time mesclado, assim como aconteceu na vitória por 3 a 0 diante do Liverpool-URU no último jogo da fase de grupos da Libertadores

Do outro lado, o Universitario, que terminou na vice-liderança do Grupo G, com 10 pontos, chega embalado após duas vitórias consecutivas no Campeonato Peruano, ocupando a segunda colocação do torneio nacional.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murillo, Matheus Bidu, Roni, Giuliano, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Adson e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Universitario: Calderón; Corzo, Benedetto e Saravia; Ureña Murrugarra, Calcaterra, Andy Polo e Cabanillas; Alex Valera e Urruti. Técnico: Jorge Fossati.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Universitario

Sem desfalques confirmados.

