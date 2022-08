Corinthians tenta contratação de Michael, ex-Flamengo, mas encontra entraves

Timão tenta empréstimo de Michael, mas pouco tempo de janela e alto investimento do Al Hilal dificultam a negociação

Com a saída de Willian, o Corinthians olha para o mercado em busca de um substituto. O Timão tem um nome preferido: trata-se de Michael, ex-jogador do Flamengo. O atacante de 26 anos está no Al Hilal, da Arábia Saudita, mas deseja voltar ao futebol brasileiro.







Segundo soube a GOAL, o Corinthians iniciou as tratativas na tentativa de trazer o jogador por empréstimo. O investimento feito pelo Al Hilal no início do ano e o encerramento da janela de transferências, que fecha na próxima segunda-feira (15), são os grandes obstáculos.



Mesmo com os entraves, o clube do Parque São Jorge vai tentar até o limite a contratação do atacante. Vítor Pereira quer uma reposição para a vaga deixada por Willian. A informação do interesse foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada.







Recém chegado ao Al Hilal, Michael caiu nas graças da torcida, mas teve difícil adaptação fora dos gramados. O atacante, que passou por problemas de depressão enquanto defendia o Flamengo, sente falta da família e dos amigos. Nos últimos meses, ele perdeu a mãe, vítima de câncer, e a avó.







Na última janela de transferências, o Botafogo fez uma proposta de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Michael, o que foi prontamente rejeitado pelo Al Hilal. O clube saudita entende a situação do atleta, mas não deseja abrir mão do atacante facilmente.







No início do ano, o Al Hilal desembolsou US$ 8,45 milhões por 80% dos direitos econômicos de Michael que pertenciam ao Flamengo. O atacante assinou um contrato de três temporadas se tornando um dos jogadores mais bem pagos do clube saudita.