Corinthians x Taubaté: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta, em Osasco, pela terceira rodada da competição

Corinthians e Taubaté entram em campo nesta quarta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025. O jogo acontece no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, e tem transmissão ao vivo do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder do campeonato com seis pontos somados, o Corinthians tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, o Timão venceu o Santos fora de casa por 3 a 0.

Depois de começar com derrota, o Taubaté vem de vitória na última rodada sobre o Realidade Jovem por 1 a 0. Sexto colocado com três pontos, o clube busca outro triunfo para subir mais na tabela.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole; Mariza, Thaís Ferreira, Leticia Teles; Jaqueline, Duda Sampaio, Yaya, Juliete; Vic Albuquerque, Andressa Alves; Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato

Taubaté: Yolanda, Rebeca, Jissele, Jérika, Rachel; Andressa Soares, Andressa Lodi, Edilene França; Joycinha, Pimentinha, Kakau. Técnico: Arismar Junior

Desfalques

Corinthians

No departamento médico, Lelê, Duda Mineira e Letícia Santos continuam indisponíveis.

Taubaté

Sem ausências confirmadas.

Quando é?