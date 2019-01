Corinthians sobe oferta e confia na contratação de Guilherme Arana

Insistente, Timão coloca na mesa dos espanhóis uma segunda proposta no valor de 7 milhões de euros

O Corinthians resolveu subir a parada para tentar repatriar Guilherme Arana. O Blog Ora Bolas apurou que o Sevilla recusou a primeira investida, por 6 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), mas já tem em mãos uma segunda proposta alvinegra: 7 milhões de euros (R$ 30 milhões). O pagamento oferecido continua a ser de forma parcelada, num prazo de até quatro anos.

Disposto a negociar o jovem lateral-esquerdo, que não está nos planos do treinador Pablo Machín, o clube espanhol gostaria de receber pelo menos 8 milhões de euros (R$ 34,3 milhões) para avançar com a transferência em definitivo. O Timão, no entanto, confia num acordo pelo novo preço colocado na mesa.

Apesar da forte concorrência de Flamengo e Bologna, da Itália, pesa a favor do Corinthians na negociação o desejo de Arana de voltar ao clube onde foi formado. A preferência, aliás, já foi revelada aos dirigentes espanhóis.

Aos 21 anos, o ex-corintiano foi contratado pelo Sevilla no início de 2018 a troco de aproximadamente 10 milhões de euros, num acordo que prevê ainda o repasse de 20% do valor de uma futura venda ao Timão. Na Espanha, fez 22 jogos oficiais e marcou um gol.