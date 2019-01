Corinthians avança e faz oferta para recomprar Guilherme Arana

Negociação gira em torno de 6 milhões de euros, num acordo a ser pago de forma parcelada a longo prazo

O Corinthians resolveu investir pesado na tentativa de repatriar Guilherme Arana. O Blog Ora Bolas apurou que o Timão, a princípio, pensou num empréstimo até o fim do ano, mas acabou por propor ao Sevilla uma recompra. A negociação gira em torno de 6 milhões de euros (R$ 26 milhões), num acordo a ser pago de forma parcelada a longo prazo..

Os espanhóis ainda avaliam internamente a possibilidade de transferir o jovem lateral-esquerdo em definitivo, visto que inicialmente a ideia era emprestá-lo dentro do futebol europeu para vê-lo ganhar experiência. O Bologna, da Itália, foi um dos clubes que já demonstraram interesse numa cedência válida por uma temporada.

Também na mira do Flamengo, Arana, que deseja voltar ao Corinthians, foi contratado pelo Sevilla no início de 2018 a troco de aproximadamente 10 milhões de euros, num acordo que prevê ainda o repasse de 20% do valor de uma futura venda. Na Espanha, o jogador de 21 anos fez 22 jogos oficiais e marcou um gol.