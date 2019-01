Guilherme Arana manifesta desejo de retornar ao Corinthians

Fora dos planos do Sevilla, jovem lateral-esquerdo espera agora por uma posição oficial do Timão

Guilherme Arana comunicou ao Sevilla que deseja voltar ao Corinthians. O Blog Ora Bolas apurou que uma reunião nesta quarta-feira à tarde serviu para decretar a intenção do lateral-esquerdo, que, vale ressaltar, já havia sido avisado no início da semana que estava fora dos planos do treinador Pablo Machín.

Arana, agora, espera por uma posição oficial do Timão. Disposta a repatriar o jogador o quanto antes, a diretoria alvinegra deve nas próximas horas tentar um acordo com os espanhóis e, assim, vencer a forte concorrência de Flamengo, Santos e Bologna, da Itália.

"No Brasil, o Arana só joga no Corinthians. Tenho certeza que ele jamais me deixaria na mão, nem mesmo se for para ganhar um pouco menos. Nossa relação é de pai e filho, antes da existência de qualquer empresário. Ele sabe tudo que fiz na vida dele", declarou o presidente corintiano Andrés Sanchez, também nesta quarta-feira, em entrevista ao site "Meu Timão".

Aos 21 anos, o lateral foi contratado pelo Sevilla no início de 2018 a troco de aproximadamente 11 milhões de euros, tendo assinado contrato até junho de 2022. Desde então, fez apenas 22 jogos oficiais e marcou um gol.