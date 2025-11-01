Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

O Corinthians recebe o São Paulo na manhã deste sábado (1º), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig - a Fazendinha, em São Paulo, pela décima primeira rodada da fase de liga do Campeonato Paulista de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, em canal fechado, CazéTV, no Youtube e streaming, além da Record News, em TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Corinthians volta a campo pelo Paulistão Feminino em grande fase e com moral elevada após a conquista da Libertadores. Invicto há sete partidas - com seis vitórias e dois empates, incluindo a decisão continental decidida nos pênaltis - o time comandado por Lucas Piccinato lidera o estadual com 27 pontos, fruto de nove vitórias e apenas uma derrota. Já classificado para a próxima fase, o Timão quer manter o ritmo forte e consolidar a liderança na reta final, aproveitando o embalo de um elenco que demonstra consistência.

O São Paulo chega pressionado após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, diante do Deportivo Cali, e tenta reagir no Paulistão para seguir vivo na briga por vaga nas semifinais. Atualmente em quinto lugar, com 14 pontos somados - quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas - , o Tricolor busca encerrar uma sequência de três jogos sem vitória. O time tem mostrado oscilações no desempenho, com 13 gols marcados e 13 sofridos, e encara o clássico como oportunidade para retomar a confiança e voltar ao G4.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Tamires, Mariza, Érika, Thaís Ferreira; Victória Albuquerque, Duda Sampaio, Gisela Robledo; Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti e Letícia Monteiro.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Camilinha; Bia Menezes, Isabelle Guimarães, Maressa; Aline Milene, Duda Serrana e Millene.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?