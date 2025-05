Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes paulistas brigam por vaga no G8 da competição de base; veja que canal transmite

Corinthians e Santos se enfrentam nesta terça-feira (27), às 18h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo será no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP), com transmissão ao vivo do Sportv, disponível no streaming, via Prime Video e Globoplay, e na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

Os Filhos do Terrão não vêm tendo vida fácil no Brasileiro da categoria e ocupam a 14ª colocação da tabela, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 11 jogos. A equipe comandada por Orlando Ribeiro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na Toca da Raposa, e pode saltar para a nona posição em caso de novo triunfo.

Enquanto isso, os Meninos da Vila vivem situação semelhante, ocupando o 11º lugar da competição. São 14 pontos somados nas 11 rodadas disputadas até aqui, e a equipe não venceu seus dois últimos compromissos. Na rodada passada, perdeu em casa para o Vasco por 2 a 1; na anterior, empatou em 2 a 2 com o Cuiabá fora de casa.

O último Clássico Alvinegro no Sub-20 terminou com vitória santista por 5 a 2, pelo Brasileirão da categoria de 2024. Os gols do Peixe foram marcados por Diego Borges, Enzo Monteiro, Gabriel Bontempo, Miguelito e Villarreal; os do Timão, por Bahia e Gui Negão.

Prováveis escalações

Corinthians: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Denner; Caraguá, Pedro Thomas, Bahia e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Santos: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Alencar, Ananias e Vinícius Lira; Adryan, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pedro Padula, Enzo Boer e Alejandro Villarreal. Técnico: Maurício Copertino.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Santos

O meio-campista Kenay recebeu cartão vermelho direto na última partida e é desfalque certo por suspensão.

Quando é?