Corinthians x Santos, Ba-Vi, Flamengo x Botafogo, Cruzeiro x Atlético-MG e o que mais você precisa saber sobre a nona rodada do Brasileirão 2025

Clássicos e confrontos diretos movimentam a nona rodada do Campeonato Brasileiro; confira todas as informações

Já estamos em maio, e os 20 clubes participantes do Brasileirão começam a desenhar os rumos que tomarão na temporada. Enquanto a briga pela parte de cima da tabela já conta com algumas figurinhas carimbadas, também há times que vêm tendo pesadelos com a temida zona de rebaixamento.

Os preparativos para a bola rolar na nona rodada do Campeonato Brasileiro já estão a todo vapor. Desta vez, com jogos apenas no sábado e no domingo, os dez confrontos prometem muita emoção, incluindo clássicos, disputas diretas por posições na tabela e muito mais. Mesmo com muita coisa ainda por acontecer, em uma competição por pontos corridos, cada jogo é uma verdadeira final.

Pensando nisso, a GOAL preparou um guia com os destaques da nona rodada da elite do futebol brasileiro. Confira o que vai roubar a cena nas telinhas do país neste terceiro final de semana de maio!

Rodada dos clássicos

Se nas duas últimas rodadas tivemos apenas o clássico Choque-Rei, neste final de semana a dose de emoção será multiplicada. Quatro confrontos estaduais históricos marcam o nono compromisso das equipes no Brasileirão, e é quase impossível apontar qual promete mais ou qual é o maior entre eles.

Na Neo Química Arena, Corinthians e Santos protagonizam o Clássico Alvinegro. Em Salvador, Bahia e Vitória se enfrentam no Ba-Vi de número 503. No Maracanã, Flamengo e Botafogo disputam o Clássico da Rivalidade, com o Rubro-Negro de olho na liderança e o Glorioso tentando se aproximar do G4. Já em Belo Horizonte, Cruzeiro, quarto colocado, e Atlético-MG, sétimo, fazem o Clássico Mineiro em um duelo agitado pela parte de cima da tabela.

Liderança em jogo e o fantasma do Z4

Com a derrota do São Paulo no Choque-Rei, a Série A do Brasileirão já não conta com nenhuma equipe invicta. Ainda assim, Palmeiras, Flamengo e RB Bragantino perderam apenas uma vez na competição e, com ótimos aproveitamentos, ocupam, na mesma ordem, as três primeiras posições da tabela.

A grande questão é: Massa Bruta e Verdão se enfrentam em Bragança Paulista, em um duelo direto pela liderança do campeonato. Caso haja empate entre os paulistas e o Rubro-Negro leve a melhor no Clássico da Rivalidade, a ponta da tabela escapa das mãos dos paulistas.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a briga é por sobrevivência. O Sport ainda não venceu na competição e amarga a lanterna da Série A. Precisa desesperadamente bater o Ceará para reduzir a distância de sete pontos para o São Paulo, atual 16º colocado.

Jogos da nona rodada

Os compromissos da nona rodada do Brasileirão acontecerão no final de semana dos dias 17 e 18 de maio. Ceará e Sport abrem as atrações no sábado, às 16h, no Castelão. Em seguida, Vasco e Fortaleza, às 18h30, e São Paulo e Grêmio, às 21h30, fecham o primeiro dia de jogos, em São Januário e no MorumBis, respectivamente.

O domingo concentra a maioria dos jogos e todos os clássicos da rodada. O Clássico Alvinegro, o Ba-Vi e o duelo entre Juventude e Fluminense acontecem às 16h, em horário nobre, com transmissão em rede aberta, abrindo a segunda data da rodada. Mais tarde, a bola rola às 18h30 para o Clássico da Rivalidade e para RB Bragantino x Palmeiras. No último horário do domingo, às 20h30, o Clássico Mineiro e o confronto entre Internacional e Mirassol encerram a rodada.

