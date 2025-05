Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), no Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians recebe o RB Bragantino na noite desta quarta-feira (07), às 18h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

O Corinthians estreia no Paulista com a missão clara de retomar a coroa estadual perdida para o Palmeiras em 2024. Embaladas pela campanha no Brasileirão — onde ocupam a terceira colocação com apenas uma derrota — e carregando os títulos recentes da Libertadores e do nacional, as Brabas chegam como favoritas.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, dá o pontapé inicial no estadual em meio a uma campanha irregular no Brasileirão. Ocupando o décimo lugar da tabela com 11 pontos em nove jogos, o time soma três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinhians feminino: Anna Beatriz, Ravena, Mimi, Jéssica Soares, Carol Gil, Vivian, Rafa Mineira, Duda Serrana, Vitória Amaral, Laryh, Daiane.

RB Bragantino feminino: Thalya; Géssica, Stella, Laura Valverde, Dos Santos e Tamires; Ana Clara, Brenda Pinheiro e Catalina; Thayslane e Paulina

Desfalques

Corinthians

Manu Olivan, Letícia Santos e Thís Regina (lesionadas)

RB Bragantino

Não há desfalques.

Quando é?