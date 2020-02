Corinthians provoca Santos após vitória: é dia de comer peixe

Nas redes sociais, o Alvinegro Paulista não deixou de tirar sua onda

O Corinthians jogou bem e bateu o Santos por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do . E como geralmente acontece em clássicos, torcedores comemoraram com provocações ao rival... e o perfil oficial do time da capital paulista seguiu esta tendência.

Finalizado o duelo, que teve gols de Everaldo e Janderson, a conta do no Twitter fez uma postagem na qual brincou com as opções de um restaurante citando um menu apenas com pratos de peixe – que é a mascote santista. Os corintianos se animaram e fizeram coro; veja abaixo!