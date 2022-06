Corinthians procura clube para Mateus Vital, que pode ter chance com Vítor Pereira

Jogador tem mais um ano de contrato com o clube, e ainda pode ser reaproveitado para reforçar o elenco

O Corinthians já está à procura de um novo clube para Mateus Vital. Emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, até o final do mês, o jogador já retornou ao Brasil e não continuará no clube grego.

De acordo com apuração da GOAL, o desejo do Timão é encontrar algum tipo de compensação pelo jogador de 24 anos, seja com uma negociaçaõ em dinheiro ou com direito a porcentagem de uma futura venda. Como tem contrato até o final de 2023, um empréstimo seria bem-vindo apenas caso o novo clube ficasse com ele em definitivo após o período.

Quando emprestado ao Panathinaikos, pessoas ligadas ao jogador sabiam que a chance de Vital permanecer na Grécia era pequena. Isso porque o clube grego não costuma realizar grandes investimentos e não tem esse poder financeiro.

À época, em agosto de 2021, o Timão tinha como objetivo diminuir a folha salarial e por isso o empréstimo foi realizado. Aliás, o alto salário de Mateus Vital no Corinthians foi um impeditivo para conversas com outros clubes avançarem.

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Ainda soube a GOAL, existe a possibilidade de Vital ter uma nova chance no Timão. O meio-campista irá se reapresentar no CT Joaquim Grava e, caso seja aprovado por Vítor Pereira, poderá seguir no clube do Parque São Jorge.

Em sua temporada de empréstimo ao Panathinaikos, Mateus Vital disputou 40 jogos, sendo 17 como titular e 23 saindo do banco, e foi campeão da Copa local. Anotou três gol e produziu uma assistência, de acordo com o site Ogol.

