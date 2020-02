Corinthians perde e sofrimento da torcida continua; vejas as reações

Alvinegro leva a virada contra o Água Santa neste sábado de carnaval; é a terceira derrota do Corinthians no Paulistão

O segue sem vencer após a eliminação na pré-Libertadores. Neste sábado, o time visitou o Água Santa e perdeu, de virada, por 2 a 1. É o terceira derrota do Alvinegro no .

Vagner Love abriu o placar ainda no início da partida mas ainda no primeiro tempo o time de Diadema igualou o placar com gol de Luan Dias. O placar se manteve empatado até os segundo finais da partida, quando Robinho fez jogada individual e soltou uma bomba para virar o placar.

O time de Tiago Nunes segue sem vencer fora de casa na temporada. Foram cinco partidas com dois empates e três derrotas.

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians não perdoou a má atuação do time nesta partida. A derrota também foi motivo de piadas por partes do rivais. Veja as reações:

Mais uma vez eu me irritando com o Corinthians https://t.co/3iwBCdJwjr — c (@carolfaitab) February 22, 2020

O Corinthians ODEIA bebidas pic.twitter.com/m9RTzoLL0u — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) February 22, 2020

sobre os últimos jogos do Corinthians pic.twitter.com/k0ZKiYmwoH — bbel (@belbergami) February 22, 2020

eu vendo o corinthians estragar meu final de semana assim facilmente pic.twitter.com/XIMETkRPHP — K.R (@kesiarlso) February 22, 2020

Cada ano que passa o Corinthians fica com elenco de menor qualidade! — chicogaschler (@chicogaschler) February 22, 2020

Corinthians em 2020 pic.twitter.com/TInk3USedG — sofredora do sccp (@sccpthainara) February 22, 2020