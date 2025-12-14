Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paulista feminino 2025

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (14), às 10h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record News na TV aberta, do sportv e Space na TV fechada, da HBO Maxe Uol Play via streaming, além do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Paulista Feminino, com quatro títulos conquistados, o Corinthians sofreu uma dura derrota no jogo de ida da final ao perder por 5 a 1. Agora, as Brabas têm uma missão difícil: precisam vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Na primeira fase do Paulistão feminino, o Corinthians terminou na liderança, com 35 pontos, e garantiu vaga na final após eliminar o São Paulo na semifinal, com vitória por 4 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Palmeiras busca o quarto título do Campeonato Paulista feminino. Com a vitória expressiva no primeiro confronto, as Palestrinas podem perder por até três gols de diferença que ainda assim conquistam o título no tempo normal. Na fase inicial da competição, o Verdão terminou na vice-liderança, com 30 pontos, e na semifinal superou a Ferroviária por 3 a 1 no placar agregado. Ao longo do torneio, o Palmeiras soma 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 16 partidas disputadas.

Corinthians feminino: Lelê, Mariza, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Tamires, Dayana Rodríguez, Victória Albuquerque, Duda Sampaio, Andressa Alves, Jaqueline Ribeiro, Jhonson.

Palmeiras feminino: Katherine Tapia, Poliana, Fernanda Palermo, Patrícia Maldaner, Andressinha, Ingryd, Brena, Rhayanna, Raíssa Bahia, Amanda Gutierres, Tainá Maranhão.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 14 de dezembro de 2025

domingo, 14 de dezembro de 2025 Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) Local: Estádio do Canindé - São paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 16 vitórias, contra sete do Palmeiras, além de seis empates.

