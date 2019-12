Corinthians ou Palmeiras: para onde deve ir Michael, revelação do Goiás?

O atacante esmeraldino chamou a atenção dos paulistas, que entraram em uma disputa por ele

Depois de uma excelente temporada pelo , o atacante Michael, eleito a revelação do Brasileirão, está na mira de dois gigantes paulistas. e estão na briga para ver quem terá o jogador de 23 anos em seu elenco.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Com uma vida turbulenta e um início difícil no futebol, a temporada de 2019 foi um divisor de águas para o atacante - ele disputou 54 jogos no ano e marcou 16 gols. Pelo Campeonato Goiano, balançou as redes sete vezes em 16 partidas disputadas, no Brasileiro foram nove gols em 35 jogos. Sua atuação ajudou para que o Goiás permanecesse na primeira divisão e garantisse vaga na Sul-Americana.

A boa temporada não passou em branco, Michael atraiu os olhares de grandes times do futebol brasileiro, principalmente de Corinthians e Palmeiras, que estão disputando a contratação do atacante. Apesar de ainda ter mais dois anos de contrato com o clube esmeraldino, as propostas vêm sendo apresentadas.

O Corinthians já está na briga há mais tempo, desde de o começo de dezembro o interesse do clube já estava sendo noticiado. O Goiás, no entanto, está fazendo jogo duro. A diretoria do clube goiano não gostou da ideia de receber Marllon, Renê Jr. e Richard para abater parte do valor de Michael.

A valor oferecido pelo Corinthians é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), e o clube não pretende aumentar esse valor, portanto a ida de um, dois ou três jogadores seria a melhor forma de complementar a oferta.

Já o Palmeiras está tentando suprir uma falta na beirada desde a saída de Keno, e Michael poderia ser o nome ideal para isso.

Mais artigos abaixo

Segundo informações do Fox Sports, o alviverde está preparando uma proposta em dinheiro e mais dois jogadores que deve agradar a diretoria do esmeraldino.

A primeira ideia era envolver Carlos Eduardo nas negociações, mas o jogador não tem vontade de voltar ao ex-clube, com isso, a proposta agora deve incluir Hyoran e Artur.