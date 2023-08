Corinthians x Newell's Old Boys ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Newell's Old Boys se enfrentam na noite desta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 8 de agosto, no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do YouTube e TikTok do SBT Sports, na internet ( veja a programação completa aqui ).

No SBT, o jogo será narrado por Téo José com os comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. Já na ESPN, Paulo Andrade estará ao lado dos comentaristas Osvaldo Pascoal, Zé Elias e Carlos Eugênio Simon.

Após terminar na terceira posição do Grupo E da Libertadores com sete pontos, o Corinthians garantiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana ao eliminar o Universitario por 3 a 1 (placar agregado) nos playoffs da competição.

Para o confronto em casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por não revelar a lista de relacionados, mas há possibilidade dele mandar a campo um time misto, assim como foi contra o Universitario. Matías Rojas, que sofreu uma pancada no tornozelo, é tratado como dúvida.

"Estamos em três competições. Quem vai jogar? Vamos olhar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. Posso jogar na terça de repente com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, fazer uma mescla", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Newell's Old Boys, que vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos do Campeonato Argentino, garantiu a vaga ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo E, com 16 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88%.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel, Bruno Méndez, Gil (Caetano) Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Fausto Vera (Maycon), Matheus Araújo e Adson (Ruan Oliveira); Róger Guedes (Biro) e Felipe Augusto (Yuri Alberto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Newell's Old Boys: Hoyos; Méndez, Ortiz, Velázquez, Mansilla, Martino; Lisandro Montenegro, Iván Gómez, Portillo; Jorge Recalde (Reasco), Balzi. Técnico: Gabriel Heinze.

Desfalques

Corinthians

Gabriel Moscardo segue como desfalque.

Newell's Old Boys

Bruno Pittón, Francisco González, Justo Giani e Pablo Pérez estão fora do jogo.

Quando é?