Por que Tiago Nunes negou reforço ex-Atlético de Madrid para posição carente

O treinador não viu o jogador em forma para defender o Corinthians

O tinha boas chances de contratar Nico Gaitán, ex-jogador do , mas o técnico Tiago Nunes não se empolgou com a ideia de contar com o atleta de 32 anos. A recusa chama atenção não só pelo histórico do atleta, mas também por se tratar justamente de um atleta ofensivo que joga pelos lados do campo, posição vista como carente pelo comandante.

A informação do interesse foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, no Yahoo, explicando que o argentino via com bons olhos a possibilidade de defender o . Atualmente no , ele comentou com alguns brasileiros sobre como gostaria de ter defendido o Alvinegro.

Revelado pelo , Gaitán seria, ao menos no papel, uma boa alternativa a um time em reconstrução sob o comando de um novo treinador. Mas alguns fatores pesaram na decisão de Nunes ao analisar o possível reforço.

Para o comandante, o argentino já não estava em alto nível há alguns anos. Ele foi vendido ao Yifang, da , em fevereiro de 2018. Um ano depois, sem grande destaque, acabou assinando com o , onde ficou até o encerramento da temporada da .

Como a temporada nos vai apenas até outubro, Gaitán já estava parado há dois meses quando foi oferecido ao Timão. A incerteza sobre o momento e o tempo de inatividade, com um começo de ano tão competitivo pela frente, foram fundamentais para a recusa do treinador na aposta no reforço estrangeiro.

Ainda que seja improvável uma mudança de opinião em um espaço tão curto de tempo, o jogador, que também teve grande passagem defendendo as cores do , pode entrar na mira tanto do Corinthians quanto de qualquer outro time brasileiro no meio desta temporada.

Seu contrato com o Lille vai apenas até junho e, com a paralisação das atividades devido à pandemia do coronavírus, dificilmente ele voltará a entrar em campo pelos franceses caso o vínculo não seja renovado - ou mesmo se seu contrato for prorrogado em meio à crise, como a FIFA sugere para mitigar os efeitos da parada sobre o mercado da bola.