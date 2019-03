Corinthians: Love marca de novo e sonha com vaga: "vou jogar onde for preciso"

Vagner Love balança a rede pela segunda vez na temporada no triunfo por 3-1 sobre o Ceará e fala sobre desejo de se tornar titular do time de Carille

Vagner Love ainda não assegurou a condição de titular do em 2019. Presente em dez partidas do clube no ano, o atacante marcou o segundo gol na noite desta quarta-feira (13), no triunfo por 3-1 sobre o Ceará, pela terceira fase da Copa do , e tenta garantir uma vaga entre os prediletos de Fábio Carille.

Ao fim da partida, o camisa 9 falou sobre o desejo de assumir a condição de titular do time paulista e reforçou que não se importa de atuar fora de posição. O centroavante, no duelo desta noite, por exemplo, foi escalado pelos lados do campo, com Mauro Boselli centralizado.

"É como sempre digo, eu tenho que trabalhar para estar em campo e ajudar da melhor maneira possível. Deixei claro para o Carille que vou jogar onde ele precisar. Comecei pelo lado do campo, fui para a minha de origem e, graças a Deus, fui feliz na finalização para garantir o resultado", disse na saída do gramado ao SporTV.

"A gente tem que deixar a dor de cabeça sempre no Carille. A gente que está fora tem que mostrar sempre que tem condição de estar dentro. Nossos treinos são sempre competitivos. A equipe B sempre briga da mesma forma com a equipe A. É assim, temos que dar dor de cabeça para ele [Carille] sempre", acrescentou.