Corinthians lança uniforme com patrocínio da BMG e manda indireta para rival Palmeiras

Anúncio foi feito nessa quinta-feira (17) no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em São Paulo

O Corinthians anunciou nessa quinta-feira (17) o o banco BMG como seu novo patrocinador máster que estampará a parte da frente da camisa do clube. Durante a apresentação, Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, falou sobre o novo contrato e ainda cutucou o arquirrival Palmeiras.

"Para o Corinthians, que tem exposição muito grande na TV, conseguir um patrocinador que nos veja como outdoor eletrônico é muito fácil; qualquer clube grande pode ter isso. Mas queríamos um parceiro, que estivesse na camisa sem nenhuma ambição política dentro do clube", falou Rosenberg.

A fala do polêmico diretor é uma clara alusão ao Palmeiras com a Crefisa, que tem sido muito importante para o atual sucesso financeiro do clube alviverde. O que tem sido observado, porém, é que Leila Pereira, presidente da Crefisa, tem demonstrado aspirações políticas no Palmeiras. Ela é uma das conselheiras do clube e a partir de 2021 já deve tentar disputar o cargo de presidente do clube.

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O anúncio foi feito no CT Joaquim Grava e contou, além de Rosernberg, com a presença de Márcio Alaor, vice-presidente da instituição financeira. Ambos falaram sobre uma relação de parceria entre o banco e o clube, que ultrapassa a "simples" ideia de patrocínio. Para endossar isso, falou sobre os R$ 30 milhões e o Timão receberá adiantado, à vista.

"Teremos um contrato de parceria, um contrato em que quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação não tem limites. Um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso disse é que já estamos recebendo adiantados, à vista, por conta desse resultado fantástico, 30 milhões de reais", falou Rosenberg, que posteriormente disse que a chegada do banco é "a maior contratação do Corinthians".